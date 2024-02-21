Бывший президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт потерпели поражение от России, назвал ее "военной машиной", победившей завоевателей Европы.
"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — заявил Трамп в обращении к сторонникам 20 февраля. Выступление транслировал телеканал Fox News.
Бывший лидер США заявил, что Россия больше других стран Европы. Европейские союзники Вашингтона, должны увеличить свои расходы на оборону, которые в настоящее время отстают от США на "150 миллиардов долларов".
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что высказывания Трампа, призывающие Россию атаковать страны НАТО, дали российскому лидеру Владимиру Путину полномочия на такие действия. 11 февраля президент Трамп заявил, что поддержит возможное нападение России на страны НАТО, если они не выполнят соглашение о выделении 2% своих бюджетов на оборонные расходы.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.