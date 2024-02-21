Дональд Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Гитлера и Наполеона

Экс-президент США Трамп напомнил американцам, что Гитлера и Наполеона победила Россия

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что Адольф Гитлер и Наполеон Бонапарт потерпели поражение от России, назвал ее "военной машиной", победившей завоевателей Европы.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — заявил Трамп в обращении к сторонникам 20 февраля. Выступление транслировал телеканал Fox News.

Бывший лидер США заявил, что Россия больше других стран Европы. Европейские союзники Вашингтона, должны увеличить свои расходы на оборону, которые в настоящее время отстают от США на "150 миллиардов долларов".

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что высказывания Трампа, призывающие Россию атаковать страны НАТО, дали российскому лидеру Владимиру Путину полномочия на такие действия. 11 февраля президент Трамп заявил, что поддержит возможное нападение России на страны НАТО, если они не выполнят соглашение о выделении 2% своих бюджетов на оборонные расходы.