В России намерены ввести уголовное наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

"Известия": в ГД призывают ввести наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

В нашей стране, возможно, будет предусмотрена уголовная ответственность за отрицание геноцида во время ВОВ, передаёт газета "Известия".

Фото: flickr.com by Rodrigo Paredes is licensed under Attribution 2.0 Generic

"Представляется целесообразным добавить в статью 354.1 УК РФ уголовную ответственность за отрицание геноцида многонационального российского народа", — содержится в тексте нового законопроекта.

Известно, что нормативный акт будет внесён в Госдуму 20 февраля. Документально зафиксированные факты, по словам инициативной группы, подтверждают, что действия немецких войск были направлены на ликвидацию многонационального русского народа.

Ранее судами в 13 регионах Российской Федерации были выявлены вышеназванные факты с 2020 года. Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов, отметил, что законопроект направлен на предотвращение попыток фальсификации исторических событий и пересмотра результатов ВОВ.

В период 1941–1945 годов фашисткой Германией во главе с Адольфом Гитлером совершался геноцид народа СССР. Чудовищные действия против жителей Советского Союза включали массовые расстрелы, депортации, заключение в концлагеря, пытки и другие формы насилия и унижения.