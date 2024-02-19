Посол России Нечаев ответил МИД Германии на вопросы о смерти оппозиционного политика и блогера Навального*

Посол был вызван в МИД Германии в понедельник для обсуждения обстоятельств кончины Алексея Навального*.
Представители немецкого МИД выразили свою точку зрения по этому вопросу, но в посольстве России подчеркнули, что ситуация с Алексеем Навальным является внутренним делом России.
Напомним, что Алексей Навальный был заключен под стражу в 2021 году после замены условного срока по делу "Ив Роше" на реальное лишение свободы из-за нарушения условий. Ему также предъявлялись обвинения в других уголовных статьях, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду.
16 февраля этого года поступила информация о смерти Навального в колонии. По предварительным данным, у осужденного оторвался тромб. Однако точные причины смерти устанавливаются.
* включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
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