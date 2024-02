Байден оговорился, запросив от Конгресса финансирования НАТО вместо Киева

Your browser does not support the audio element.

Накануне во время выступления в Делавэре глава Белого дома Джозеф Байден ошибочно призвал Конгресс согласовать финансирование НАТО, вместо финансирования киевского режима, передаёт телеканал Fox News.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States