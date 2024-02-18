Байден оговорился, запросив от Конгресса финансирования НАТО вместо Киева

Президент США Байден перепутал НАТО с Украиной в своем призыве к поддержке последней

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Накануне во время выступления в Делавэре глава Белого дома Джозеф Байден ошибочно призвал Конгресс согласовать финансирование НАТО, вместо финансирования киевского режима, передаёт телеканал Fox News.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

"Пришло время убедиться, что Конгресс вернётся и примет закон о финансировании НАТО", — выдал "дед Дементий".

Ранее политик некорректно назвал бывшего президента США Дональда Трампа "профессором" вместо "предшественника".

Американской администрацией почти четыре месяца назад в Конгресс был направлен запрос на дополнительные бюджетные ассигнования прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ. Байден хотел получить на эти цели порядка $106 млрд. Но пока судьба запроса и альтернативных законопроектов остаётся туманной.