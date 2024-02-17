Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оружие для Украины будут производить на российские деньги

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен высказала идею использования доходов от замороженных активов России на производство оружия для Украины.
На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что средства, полученные из российских активов, не должны быть возвращены к источнику. Вместо этого возможно направить их, например, на оборонные нужды Украины.
Ранее на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было принято решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки на донецком направлении.
Мюнхенская конференция по безопасности, которая в 2024 году отмечает свое 60-летие, соберет сотни политиков и экспертов со всего мира с 16 по 18 февраля.
Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.