Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оружие для Украины будут производить на российские деньги

Урсула фон дер Ляйен: доходы от замороженных активов РФ пойдут на производство оружия для Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен высказала идею использования доходов от замороженных активов России на производство оружия для Украины.

Фото: flickr.com by Европейский парламент is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

На Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что средства, полученные из российских активов, не должны быть возвращены к источнику. Вместо этого возможно направить их, например, на оборонные нужды Украины.

Ранее на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было принято решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки на донецком направлении.

Мюнхенская конференция по безопасности, которая в 2024 году отмечает свое 60-летие, соберет сотни политиков и экспертов со всего мира с 16 по 18 февраля.