Захарова прокомментировала реакцию лидеров НАТО на смерть Навального*

Захарова назвала саморазоблачительной реакцию лидеров стран НАТО на смерть Навального*

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Мария Захарова отметила, что мгновенные обвинения России в смерти Алексея Навального от лидеров стран НАТО свидетельствуют о их собственной саморазоблачительности.

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Ранее поступила информация, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки в колонии, сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу. Однако, проведенные реанимационные мероприятия не принесли никаких положительных результатов.

Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что ФСИН проводит все необходимые проверки. Он также подчеркнул, что причины смерти будут выяснены медицинскими специалистами.

* - Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.