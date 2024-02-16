Мария Захарова отметила, что мгновенные обвинения России в смерти Алексея Навального от лидеров стран НАТО свидетельствуют о их собственной саморазоблачительности.
Ранее поступила информация, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки в колонии, сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу. Однако, проведенные реанимационные мероприятия не принесли никаких положительных результатов.
Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что ФСИН проводит все необходимые проверки. Он также подчеркнул, что причины смерти будут выяснены медицинскими специалистами.
* - Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.