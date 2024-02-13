Срок истекает. На Украине заявили о невозможности продления срока полномочий Зеленского после 21 мая

Депутат Рады Дубинский: Срок полномочий Зеленского не может быть продлен после 21 мая

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене, заявил об истечении полномочий Владимира Зеленского в ночь на 21 мая.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Полномочия истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой", — говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.

Как отметил экс-депутат, действующий глава государства может занимать должность по истечении своего срока до инаугурации новоизбранного президента. Но для соблюдения этого условия нужно, чтобы выборы состоялись, а это невозможно во время военного положения. Любое продление, не предусмотренное законами, является узурпацией власти, заключил опальный политик.

Напомним, что в ноябре прошлого года суд в Киеве постановил задержать Дубинского на два месяца, а потом продлил срок содержания за решеткой без возможности выхода под залог. Бывшему парламентарию предъявлены уголовные обвинения в «служебном подлоге» и «мошенничестве лицом, имеющим доступ к информации, обрабатываемой автоматизированной системой».

И даже сопровождение больного отца на лечение за рубежом сочли незаконным и вменяют ему в вину. Примечательно, что буквально перед тем как украинская судебная система обрушилась на него, Дубинский обвинил Владимира Зеленского в коррумпированности и попытке устранить оппозицию.