Срок истекает. На Украине заявили о невозможности продления срока полномочий Зеленского после 21 мая

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене, заявил об истечении полномочий Владимира Зеленского в ночь на 21 мая.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International