Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене, заявил об истечении полномочий Владимира Зеленского в ночь на 21 мая.
"Полномочия истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года, и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой", — говорится в сообщении в Telegram-канале Дубинского, который сейчас ведут его адвокаты.
Как отметил экс-депутат, действующий глава государства может занимать должность по истечении своего срока до инаугурации новоизбранного президента. Но для соблюдения этого условия нужно, чтобы выборы состоялись, а это невозможно во время военного положения. Любое продление, не предусмотренное законами, является узурпацией власти, заключил опальный политик.
Напомним, что в ноябре прошлого года суд в Киеве постановил задержать Дубинского на два месяца, а потом продлил срок содержания за решеткой без возможности выхода под залог. Бывшему парламентарию предъявлены уголовные обвинения в «служебном подлоге» и «мошенничестве лицом, имеющим доступ к информации, обрабатываемой автоматизированной системой».
И даже сопровождение больного отца на лечение за рубежом сочли незаконным и вменяют ему в вину. Примечательно, что буквально перед тем как украинская судебная система обрушилась на него, Дубинский обвинил Владимира Зеленского в коррумпированности и попытке устранить оппозицию.
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