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Политолог Шмелёв прокомментировал отказ МВД Абхазии подписать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

Показать «квазинезависимость» и самостоятельность- политолог назвал причины отказа силовых структур Абхазии от соглашения с Росгвардией

2:40
Политика

Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев считает отказ МВД Абхазии от подписания соглашения о сотрудничестве с Росгвардией нехорошим симптомом.

Показать «квазинезависимость» и самостоятельность- политолог назвал причины отказа силовых структур Абхазии от соглашения с Росгвардией
Фото: "Таиланд, Краби, март 2013 - panoramio" by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0.

"Абхазия обязана своим существованием России финансово, также обеспечивает ее безопасность. Тем не менее, в отношениях между Абхазией и Россией сложились в последние годы непростые отношения. В Абхазии такая клановая система власти, которая занята своими собственными делами. И эти кланы не все ориентируются, к сожалению, на Россию. Часть из них ориентируется на то, чтобы решать свои проблемы с помощью Турции — внешнего фактора. И вот такой демарш, связанный с Росгвардией, как раз и отражает стремление Абхазии, части этих кланов обеспечить как бы такую квазинезависимость Абхазии, показать ее самостоятельность, такое проявление местного национализма, который Абхазию ни к чему хорошему не приведет", — комментирует политолог ситуацию в интервью Pravda. Ru.

На фоне благоприятного, в целом, развития взаимоотношений России и Абхазии, есть и проблемы, считает эксперт.

"Одна из больших проблем, которая складывается в наших отношениях- проблема собственности в Абхазии. Россия была бы заинтересована, чтобы российский бизнес выкупил там большое количество объектов рекреации, которые были еще построены во время Советского Союза, модернизировать их с тем, чтобы российские туристы там могли бы отдыхать. Но, Абхазия, абхазское руководство, абхазская общественность категорически против этого. Это любопытный момент, поскольку сами абхазы сделать ничего не в состоянии, но они не позволяют это сделать и России. И таких моментов тут немало, которые говорят о том, что в наших отношениях есть немало шероховатостей, которые требуют внимания со стороны Москвы и предпринятия более энергичных мер по стабилизации отношений между Абхазией и Россией", — оценивает текущий момент Борис Шмелёв.

Политолог считает, что инцидент не скажется негативно на дальнейших взаимоотношениях России и Абхазии.

"Это не такое событие, не такой факт, чтобы здесь произошли кардинальные изменения в наших отношениях. Это хороший повод для того, чтобы заняться более серьезно всеми процессами, которые там происходят, отследить те политические силы, которые в Абхазии рвутся к власти. Абхазия — очень непростое образование. И здесь нужно отслеживать, что там происходит, и решительно вмешиваться в эти процессы с тем, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля", — заявил собеседник нашего издания.

 

 

 

Природа Абхазии.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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