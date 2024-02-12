"Барыня в бешенстве": Собчак подаёт в суд на НТВ

Журналистка Собчак заявила, что подаёт в суд на НТВ после выхода фильмов о ней

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Светская львица Ксения Собчак проинформировала, что подаёт в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за "кражу её видеоматериалов из YouTube и соцсетей", пишет "Главный региональный".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

"Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Двухсерийный фильм о телеведущей вышел на телеканале в субботу и в воскресенье. Эпизод "Собчак. На личность" вышел в эфир в субботу. В воскресенье на суд зрителям был представлен фильм "Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак". В фильме теледиву упрекнули в том, что у неё полностью отсутствует журналистская этика, любой скандал она разворачивает в нужное ей русло, формула её успеха — хайп и деньги, она — человек, для которого нет ничего святого, журналистка ломает людям судьбы. Кроме того, она называла нелегитимными референдумы, по результатам которых ЛДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Это несмотря на то, что на голосованиях присутствовали международные наблюдатели.

В своём комментарии Собчак заявила, что все показанное в фильмах является вымыслом, который не имеет к ней никакого отношения. Она также назвала фильм "отчаянной натяжкой совы на глобус". Она считает подлостью использование в киноленте памяти о её отце — первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.