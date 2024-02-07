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Коллега Такера Карлсона раскрыл детали интервью с Владимиром Путиным

Ведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону длилось два часа

1:16
Политика

Такер Карлсон назвал интервью с Владимиром Путиным "удивительным" и уточнил, что продолжалось оно целых два часа. Об этом в соцсети X* проинформировал блогер-журналист из США Алекс Джонс, пишет "АиФ".

Ведущий Алекс Джонс: интервью Путина Карлсону длилось два часа
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он добавил, что его коллега вскоре опубликует интервью и не намерен откладывать публикацию.

"Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну", — написал он.

Джонс добавил, что Такер искренне потрясен тем, какие хорошие в России люди, а также, какая красивая у нас страна. Известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с российским лидером, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X*.

Такер Карлсон был замечен в Москвее 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет "Спартак". Сам Карлсон объяснил желание провести интервью тем, что американцы совершенно не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Он подчеркнул, что долг СМИ — дать полные сведения о двух годах украинского конфликта, который поменял весь мир, в том числе США, подорвав дарившую Западу процветание экономическую систему.

* - бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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