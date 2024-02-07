Такер Карлсон назвал интервью с Владимиром Путиным "удивительным" и уточнил, что продолжалось оно целых два часа. Об этом в соцсети X* проинформировал блогер-журналист из США Алекс Джонс, пишет "АиФ".
Он добавил, что его коллега вскоре опубликует интервью и не намерен откладывать публикацию.
"Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить Третью мировую войну", — написал он.
Джонс добавил, что Такер искренне потрясен тем, какие хорошие в России люди, а также, какая красивая у нас страна. Известно, что видео Карлсона, на котором тот анонсирует интервью с российским лидером, набрало уже свыше 51 млн просмотров в соцсети X*.
Такер Карлсон был замечен в Москвее 3 февраля. Сообщалось, что он посетил Большой театр и оценил балет "Спартак". Сам Карлсон объяснил желание провести интервью тем, что американцы совершенно не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Он подчеркнул, что долг СМИ — дать полные сведения о двух годах украинского конфликта, который поменял весь мир, в том числе США, подорвав дарившую Западу процветание экономическую систему.
* - бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.