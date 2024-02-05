Брюссель может включить более двухсот физических лиц и организаций в готовящийся 13-й пакет санкций против России, передает РИА Новости, ссылаясь на Der Spiegel. Стоит отметить, что в списке отсутствуют узнаваемые имена.
В новом пакете санкций не предусмотрен запрет на импорт продукции из нашей страны. Однако он может появиться в следующем пакете мер. Европейские чиновники считают новый пакет антироссийских рестрикций "символическим" из-за сжатых временных рамок на его принятие. В ЕС рассчитывают утвердить его к 24 февраля.
Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против РФ, поскольку предыдущие оказались безуспешными. Неоднократно представители Запада признавали, что вводом антироссийских санкций Евросоюз навредил лишь самому себе.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.