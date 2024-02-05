Стало известно, когда ЕС примет новый пакет санкций против РФ

Spiegel: Евросоюз намерен принять новые санкции против России ближе к 24 февраля

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Брюссель может включить более двухсот физических лиц и организаций в готовящийся 13-й пакет санкций против России, передает РИА Новости, ссылаясь на Der Spiegel. Стоит отметить, что в списке отсутствуют узнаваемые имена.

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В новом пакете санкций не предусмотрен запрет на импорт продукции из нашей страны. Однако он может появиться в следующем пакете мер. Европейские чиновники считают новый пакет антироссийских рестрикций "символическим" из-за сжатых временных рамок на его принятие. В ЕС рассчитывают утвердить его к 24 февраля.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести новые санкции против РФ, поскольку предыдущие оказались безуспешными. Неоднократно представители Запада признавали, что вводом антироссийских санкций Евросоюз навредил лишь самому себе.