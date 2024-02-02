Перемены в Дагестане: Меликов покидает пост губернатора после президентских выборов

Глава Дагестана Меликов может покинуть Кавказ после президентских выборов

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

После президентских выборов в Дагестане, где главой региона является генерал запаса Сергей Меликов, появились информации о возможном окончании его руководства в республике.

Фото: Wikipedia by President.e-dag.ru is licensed under CC BY 3.0

Источники, связанные с северокавказским полпредом и УВП, подтвердили, что Меликов может быть переведён в Москву, возможно, в одну из силовых структур, повторяя судьбу бывших глав других регионов. Об этом сообщает издание "Акценты".

Прошлые прецеденты в Ингушетии и Кабардино-Балкарии указывают на возможное назначение в ведомства обороны или вопросов миграции. Вмешательство Меликова в антисемитские погромы в Махачкале также стало одним из поводов для его возможного перевода из Дагестана.

Вероятность возвращения в Росгвардию оценивается как низкая, учитывая "напряжённые отношения" с руководством этой структуры.