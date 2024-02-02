Перемены в Дагестане: Меликов покидает пост губернатора после президентских выборов

После президентских выборов в Дагестане, где главой региона является генерал запаса Сергей Меликов, появились информации о возможном окончании его руководства в республике.
Источники, связанные с северокавказским полпредом и УВП, подтвердили, что Меликов может быть переведён в Москву, возможно, в одну из силовых структур, повторяя судьбу бывших глав других регионов. Об этом сообщает издание "Акценты".
Прошлые прецеденты в Ингушетии и Кабардино-Балкарии указывают на возможное назначение в ведомства обороны или вопросов миграции. Вмешательство Меликова в антисемитские погромы в Махачкале также стало одним из поводов для его возможного перевода из Дагестана.
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