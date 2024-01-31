Суд в Гааге отклонил запрошенный Украиной объем выплат от России

Международный суд ООН в Гааге признал Москву виновной в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины, но отказался удовлетворить запрошенный Незалежной объем выплат, передаёт Reuters.
Судьи винят РФ в том, что она не уведомляла своевременно украинскую сторону об угрозах безопасности стране. Также в Гааге заявили, что киевские власти не доказали большинство фактов расовой дискриминации крымских татар. Однако суд постановил, что РФ не защитила права этнических украинцев в Крыму, где почти перестали учить украинский язык.
Напомним, Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года с требованием признать российские действия в Донбассе якобы нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крымском полуострове — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украинцы пытались представить дело так, как будто ДНР и ЛНР — террористические организации, а Кремль финансировал их, в том числе путем поставок вооружения.
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