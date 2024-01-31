Польский политолог Анджей Гиль в беседе с журналистом издания Do Rzeczy заявил, что Зеленский ищет себе нового покровителя взамен США и делает ставку на Берлин, а не на Варшаву.
"Германия в военном отношении — карлик, это даже не страна среднего размера. У них серьёзные проблемы, они небоеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна… Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна", — высказался эксперт.
Он добавил: невзирая на разногласия, Польша не сумеет заменить США в роли главного покровителя Незалежной в конфликте. Гиль упомянул о наличии исторических разногласий между странами, что делает невозможным такое развитие событий.
Многие эксперты уверены, что подготовка к аннексии Польшей Западной Украины идет полным ходом. В случае реализации данного сценария, Незалежная потеряет часть территории, которая попадёт "под каблук" шляхтичей. И украинцы, проживающие в регионе, опять станут заложниками в циничном эксперименте киевских и западных политиков.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м