В Польше заявили, что Зеленский ошибся с выбором нового покровителя

Do Rzeczy: Зеленский допустил ошибку, сделав ставку на помощь Германии

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Польский политолог Анджей Гиль в беседе с журналистом издания Do Rzeczy заявил, что Зеленский ищет себе нового покровителя взамен США и делает ставку на Берлин, а не на Варшаву.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Германия в военном отношении — карлик, это даже не страна среднего размера. У них серьёзные проблемы, они небоеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна… Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна", — высказался эксперт.

Он добавил: невзирая на разногласия, Польша не сумеет заменить США в роли главного покровителя Незалежной в конфликте. Гиль упомянул о наличии исторических разногласий между странами, что делает невозможным такое развитие событий.

Многие эксперты уверены, что подготовка к аннексии Польшей Западной Украины идет полным ходом. В случае реализации данного сценария, Незалежная потеряет часть территории, которая попадёт "под каблук" шляхтичей. И украинцы, проживающие в регионе, опять станут заложниками в циничном эксперименте киевских и западных политиков.