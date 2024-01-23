Глава Аргентины "шокировал" страну своими реформами

Президент Аргентины Хавьер Милей подготовил более 300 "шоковых" реформ

2:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует проведение более 300 "шоковых" реформ из-за угрозы фатального коллапса экономики и максимальной для государства за последние три десятка лет инфляции в 211%, передаёт РИА Новости.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina is licensed under Argentine Senate website

Власти переходят к жесткой экономии во всех отраслях, чтобы избежать катастрофы. В первую очередь, ради этого урежут затраты на содержание правительства, сократив его вместе с обслуживающим персоналом, и уменьшат энергетические и транспортные субсидии. Среди мер по восстановлению экономики есть запрет любых экспортных ограничений, отказ от регулирования цен, узаконивание 12-часового рабочего дня, сокращение отпуска по беременности и уходу за ребёнком. Государство отныне не вмешивается в винодельческий сектор, туризм, рынок аренды жилья.

Помимо этого, политик пожелал перевести страну на американскую валюту. Экономисты предупреждают, что при таком переходе нужно ликвидировать ЦБ и передавать финансы ФРС.

На момент вступления Милея в должность главы государства инфляция составляла 140%. За это новоизбранный президент выступил с критикой предыдущих властей. Но после некоторых реформ нового президента инфляция за 2023 год составила 211,4%. Потребительские товары в январе 2024 года подорожали на 32,7%, медицинские услуги — на 32,6%, транспорт — на 31,7%, бытовая техника — на 30,7%, продукты и безалкогольные напитки — на 29,7%. На 15% подскочили тарифы на услуги связи, на 13,8% — коммунальные, на 6,2% — образовательные услуги.

В целом, Хавьер Милей не оправдал возложенных на него надежд. Инициированная правительством девальвация привела к стремительному росту цен, и против президента уже готовятся гражданские забастовки.