Лавров: власти ФРГ, поставляющие танки на Украину, лишены чувства стыда

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда. Всё дело в том, обращает внимание министр, что правительство продолжает поставлять ФРГ танки.

Фото: Википедия

"Чёрную неблагодарность… Можно и так назвать. Когда кто-то оказывает кому-то чёрную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом", — заметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости и "России 24".

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, власти ФРГ такого ощущения, похоже, лишены.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский отверг федерализацию как принцип. В то же время, его предшественник, Пётр Порошенко, не отвергал её, так как подписал Минские соглашения, в которых федерализация предусматривалась.