Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкие власти лишены чувства стыда. Всё дело в том, обращает внимание министр, что правительство продолжает поставлять ФРГ танки.
"Чёрную неблагодарность… Можно и так назвать. Когда кто-то оказывает кому-то чёрную неблагодарность, то люди с совестью стыдятся этого и, может быть, даже засыпают с трудом", — заметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости и "России 24".
При этом он подчеркнул, что, тем не менее, власти ФРГ такого ощущения, похоже, лишены.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский отверг федерализацию как принцип. В то же время, его предшественник, Пётр Порошенко, не отвергал её, так как подписал Минские соглашения, в которых федерализация предусматривалась.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.