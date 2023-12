Your browser does not support the audio element.

Установление прослушивающего устройства главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также его коллегам, возможно, была организована умышлено украинской стороной. Мотивы, по которым организована прослушка — политические. Не исключается, что прослушка могла быть оргнизована и российской стороной, цель — узнать о планах командования противника. Соответствующее заявление в интервью "Ленте.ру" сделал политолог Дмитрий Журавлев.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.