Установление прослушивающего устройства главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также его коллегам, возможно, была организована умышлено украинской стороной. Мотивы, по которым организована прослушка — политические. Не исключается, что прослушка могла быть оргнизована и российской стороной, цель — узнать о планах командования противника. Соответствующее заявление в интервью "Ленте.ру" сделал политолог Дмитрий Журавлев.
Журавлёв отметил, что Залужный стал принимать активное участие в политике Украины. В связи с этим прослушивать его могли как свои, так и чужие.
"Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного, или подставить, шантажировать его, — допустил Журавлев. — Могли прослушивать и наши — разумно знать, чего хочет командование противника" — сказал Журавлёв.
Также политолог выразил мнение, что скорее всего за Залужным следили украинские коллеги.
"В конечном счете, может оказаться все сразу: какая-нибудь западная или украинская сила прослушивает Залужного, а в этих силах работает сотрудник российской разведки" — рассказал Журавлёв.
Эксперт также выразил мнение, что если прослушка имеет политический характер, то Залужный будет лучше понимать, кто свой, а кто чужой. В случае военной прослушки, канал будет закрыт.
Ранее сообщалось о том, что служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения подслушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.
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