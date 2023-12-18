Политолог Журавлев: прослушка Залужного могла проводиться со стороны России или Украины

1:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Установление прослушивающего устройства главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, а также его коллегам, возможно, была организована умышлено украинской стороной. Мотивы, по которым организована прослушка — политические. Не исключается, что прослушка могла быть оргнизована и российской стороной, цель — узнать о планах командования противника. Соответствующее заявление в интервью "Ленте.ру" сделал политолог Дмитрий Журавлев.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журавлёв отметил, что Залужный стал принимать активное участие в политике Украины. В связи с этим прослушивать его могли как свои, так и чужие.

"Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного, или подставить, шантажировать его, — допустил Журавлев. — Могли прослушивать и наши — разумно знать, чего хочет командование противника" — сказал Журавлёв.

Также политолог выразил мнение, что скорее всего за Залужным следили украинские коллеги.

"В конечном счете, может оказаться все сразу: какая-нибудь западная или украинская сила прослушивает Залужного, а в этих силах работает сотрудник российской разведки" — рассказал Журавлёв.

Эксперт также выразил мнение, что если прослушка имеет политический характер, то Залужный будет лучше понимать, кто свой, а кто чужой. В случае военной прослушки, канал будет закрыт.

Ранее сообщалось о том, что служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обнаружения подслушивающего устройства у главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного.