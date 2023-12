Страны Северной Европы сделали заявление о том, что продолжат оказывать Украине помощь. Речь идёт в первую очередь о Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Информация приводится в письме лидеров стран Северной Европы. Оно опубликовано изданием Financial Times.

Фото: "Киевская улица (Чернигов) 8" by Виноградов А. И. is licensed under CC BY 3.0.