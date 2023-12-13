Страны Северной Европы сделали заявление о том, что продолжат оказывать Украине помощь. Речь идёт в первую очередь о Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Информация приводится в письме лидеров стран Северной Европы. Оно опубликовано изданием Financial Times.
Авторы документа — премьер-министры Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии.
Кроме того, Украине будут предоставляться гуманитарная поддержка, также будет произведено финансирование восстановления страны.
Ранее сообщалось о том, что США бросили Евросоюз в одиночку заниматься восстановлением Украиной. Как заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, США использовали значительную часть денег, обещанных Украине, на нужды собственной армии.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.