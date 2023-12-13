FT: Страны Северной Европы собираются продолжать поддержку Украины

Страны Северной Европы сделали заявление о том, что продолжат оказывать Украине помощь. Речь идёт в первую очередь о Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Информация приводится в письме лидеров стран Северной Европы. Оно опубликовано изданием Financial Times.

Фото: "Киевская улица (Чернигов) 8" by Виноградов А. И. is licensed under CC BY 3.0.

Авторы документа — премьер-министры Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии.

Кроме того, Украине будут предоставляться гуманитарная поддержка, также будет произведено финансирование восстановления страны.

Ранее сообщалось о том, что США бросили Евросоюз в одиночку заниматься восстановлением Украиной. Как заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, США использовали значительную часть денег, обещанных Украине, на нужды собственной армии.