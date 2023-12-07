Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в Telegram-канале заявил о том, что США может пожертвовать Украиной ради своих целей.

Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Часть правительственной элиты США, по словам Арестовича, готова на это ради "исполнения внутриполитических целей". По этой причине он рекомендовал обратить внимание на происходящее в Конгрессе США в связи с блокировкой законопроекта о помощи Украине и Израилю.

Ранее в Пентагоне проинформировали о том, в каком состоянии в настоящее время находятся гаубицы, предназначенные для отправки Украине в рамках военной помощи.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США, то он может вывести страну из НАТО и уничтожить Североатлантический альянс.