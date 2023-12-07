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Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей

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Политика

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в Telegram-канале заявил о том, что США может пожертвовать Украиной ради своих целей.

Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей
Фото: wikipedia.org by Kozubenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Часть правительственной элиты США, по словам Арестовича, готова на это ради "исполнения внутриполитических целей". По этой причине он рекомендовал обратить внимание на происходящее в Конгрессе США в связи с блокировкой законопроекта о помощи Украине и Израилю.

Ранее в Пентагоне проинформировали о том, в каком состоянии в настоящее время находятся гаубицы, предназначенные для отправки Украине в рамках военной помощи.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США, то он может вывести страну из НАТО и уничтожить Североатлантический альянс.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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