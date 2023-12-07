Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в Telegram-канале заявил о том, что США может пожертвовать Украиной ради своих целей.
Часть правительственной элиты США, по словам Арестовича, готова на это ради "исполнения внутриполитических целей". По этой причине он рекомендовал обратить внимание на происходящее в Конгрессе США в связи с блокировкой законопроекта о помощи Украине и Израилю.
Ранее в Пентагоне проинформировали о том, в каком состоянии в настоящее время находятся гаубицы, предназначенные для отправки Украине в рамках военной помощи.
Бывший глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США, то он может вывести страну из НАТО и уничтожить Североатлантический альянс.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.