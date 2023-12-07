В сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю

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В Сенате США отказались выносить на голосование законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В рамках его странам намеревалось выделить более 100 миллиардов долларов. Однако процедурное голосование в сенате США законопроект не прошёл.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/15497

Как следует из трансляции заседания, для завершения процедуры данное решение должны были поддержать как минимум 60 законодателей. Но попытка начать работу над законопроектом провалилась. Из-за такой неопределённости с заявление выступил американский лидер Джо Байден. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева, подчеркнув при этом, что своими действиями республиканцы "стреляют Украине в колено", так как увязывают выделение ей новых средств.

При этом прежде в администрации Белого дома признали, что выделенные Киеву средства постепенно заканчиваются. Именно поэтому и сокращаются отправляемые Украине пакеты вооружений.