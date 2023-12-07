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Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс

0:54
Мир

Бывший глава Пентагона Марк Эспер считает, что если Дональд Трамп станет президентом США, то он может вывести страну из НАТО и уничтожить Североатлантический альянс. Как указал экс-глава американского оборонного ведомства в интервью MSNBC, это также может ознаменовать конец гегемонии США.

Экс-глава Пентагона Эспер: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс
Фото: REX/Shutterstock

По словам Эспера, если это произойдёт, то установившиеся за последние годы "правила и нормы" тоже по итогу развалятся.

"Точно (произойдёт. — Прим. ред.) вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса", — отметил экс-глава Пентагона.

В последнее время в США всё возрастает недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. В связи с этим американскому лидеру Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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