В Пентагоне рассказали о состоянии гаубиц для ВСУ

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В Пентагоне проинформировали о том, в каком состоянии в настоящее время находятся гаубицы, предназначенные для отправки Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет Intercept.

Фото: Flickr

Уточняется, что данные артиллерийские гаубицы для Украины требовали серьёзного ремонта. Кроме того, он не обслуживались должным образом.

"Генеральный инспектор обнаружил, что артиллерийским гаубицам и десяткам "Хаммеров", предназначенным для Украины, требуется серьёзный ремонт, и они должным образом не обслуживались", — отмечается в материале.

При этом в отчёте Конгресса США также значится, что подрядчики, оплачиваемые правительством, не смогли обеспечить техническое обслуживание критически важного военного оборудования, которое точно с таким же успехом могло бы быть использовано американскими военнослужащими.