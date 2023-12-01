Путин: средняя продолжительность жизни в России по итогам года составит 74 года

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигла рекорда по продолжительности жизни. По его словам, по итогам года средняя продолжительность жизни в стране составит около 74 лет.

Он подчеркнул, что этому, в том числе, способствует работа правительства, Минздрава, региональных властей, а также каждого медицинского работника по отдельности.

"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни", — заметил российский лидер в ходе своего видеообращения к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".

При этом представители Росстата спрогнозировали, что в 2045 году ожидаемая продолжительность жизни в России вырастет до 79,8 года

Отмечается, что II конгресс "Национальное здравоохранение" проходит в Москве с 1 по 2 декабря на базе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.