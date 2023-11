Your browser does not support the audio element.

Мирное соглашение России с Украиной не будет заключено, пока в США не пройдут выборы президента. Таким образом, считают аналитики Reuters, конфликт может продлиться до ноября 2024 года. Госдеп США также заявил о прямой связи продолжительности СВО и президентских выборов в США.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.