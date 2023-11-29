Reuters: Россия не завершит СВО до окончания выборов в США

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Мирное соглашение России с Украиной не будет заключено, пока в США не пройдут выборы президента. Таким образом, считают аналитики Reuters, конфликт может продлиться до ноября 2024 года. Госдеп США также заявил о прямой связи продолжительности СВО и президентских выборов в США.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По мнению представителя Госдепа США, чьи слова приводит агентство Reuters, для департамента данная позиция является основной.

На Западе существует мнение, согласно которому победа на выборах республиканца Дональда Трампа нежелательна для Украины, поскольку он обещал прекратить поддержку и добиться мирного урегулирования с Россией.

Ранее сообщалось, что, согласно мнению экспертов ВШЭ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует принимать Украину в Североатлантический альянс.