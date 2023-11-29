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НАТО обещает принять Украину лишь для продолжения боевых действий

1:12
Мир

Эксперты считают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует принимать Украину в Североатлантический альянс. По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалёва, военный блок обещает это Украине лишь для продолжения боевых действий. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.

НАТО обещает принять Украину лишь для продолжения боевых действий
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

При этом Ковалёв считает, что реальных планов принимать Украину в НАТО у представителей альянса нет.

"У них такого не было даже в мыслях, что Украина станет членом НАТО. Это было обещание, которое никто не собирался выполнять… Украина нужна была как расходный материал для противостояния России", — пояснил аналитик.

Подобное поведение представителей военного блока он сравнил с морковкой, которую держат у носа кролика. И делать это будут, по словам Ковалёва, столько, сколько это необходимо.

Как прежде заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, он не готов предсказать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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