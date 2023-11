Your browser does not support the audio element.

Эксперты считают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует принимать Украину в Североатлантический альянс. По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалёва, военный блок обещает это Украине лишь для продолжения боевых действий. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.