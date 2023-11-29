Эксперты считают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует принимать Украину в Североатлантический альянс. По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игоря Ковалёва, военный блок обещает это Украине лишь для продолжения боевых действий. Об этом аналитик рассказал РИА Новости.
При этом Ковалёв считает, что реальных планов принимать Украину в НАТО у представителей альянса нет.
"У них такого не было даже в мыслях, что Украина станет членом НАТО. Это было обещание, которое никто не собирался выполнять… Украина нужна была как расходный материал для противостояния России", — пояснил аналитик.
Подобное поведение представителей военного блока он сравнил с морковкой, которую держат у носа кролика. И делать это будут, по словам Ковалёва, столько, сколько это необходимо.
Как прежде заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, он не готов предсказать решения грядущего в июле 2024 года саммита НАТО в Вашингтоне относительно членства Украины.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.