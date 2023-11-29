Кулеба резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Уточняется, что перед началом заседания совета НАТО — Украина, которое состоялось в Брюсселе, представительница СМИ спросила у украинского министра, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Нет никакого тупика", — резко ответил на вопрос Кулеба.

При этом он даже не дал журналистке закончить вопрос.

Известно, что после этого украинскому министру также задали другой вопрос. Он касался производства снарядов на Западе для военной помощи Киеву.

Напомним, что прежде главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявлял, что украинские военные зашли в тупик, поэтому "глубокого и красивого прорыва" ожидать не стоит.