Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Уточняется, что перед началом заседания совета НАТО — Украина, которое состоялось в Брюсселе, представительница СМИ спросила у украинского министра, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.