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Кулеба резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

0:58
Политика

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко ответил на вопрос журналистки, которая спросила его о тупике украинской армии на фронте. Уточняется, что перед началом заседания совета НАТО — Украина, которое состоялось в Брюсселе, представительница СМИ спросила у украинского министра, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.

Кулеба резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

"Нет никакого тупика", — резко ответил на вопрос Кулеба.

При этом он даже не дал журналистке закончить вопрос.

Известно, что после этого украинскому министру также задали другой вопрос. Он касался производства снарядов на Западе для военной помощи Киеву.

Напомним, что прежде главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявлял, что украинские военные зашли в тупик, поэтому "глубокого и красивого прорыва" ожидать не стоит.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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