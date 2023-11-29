Эвакуация граждан России из сектора Газа осуществляется непрерывно, согласно заявлению официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.
По информации Telegram-канала «RT на русском», несколько сотен россиян остаются в Газе и Египте, и работа по их эвакуации продолжается круглосуточно.
Мария Захарова подчеркнула в интервью RT, что усилия по выводу граждан находятся в активной фазе, демонстрируя при этом акцент на безопасности соотечественников в зоне конфликта.
Ранее сообщалось, что Захарова подтвердила освобождение ХАМАСом россиянина из-за его паспорта.
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