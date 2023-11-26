Движение ХАМАС объявило об освобождении россиянина в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела.
Подтверждение этого события поступило от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Российский дипломат уточнила, что освобождение произошло в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС, вне списка обмена.
"Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", — передаёт слова Захаровой Sputnik.
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты в ближайшее время посетят освобожденного. В контексте событий также отмечается, что Египет получил списки заложников от Израиля и ХАМАС, предусматривающие их освобождение 26 ноября. Израиль и радикальное движение освободят соответственно 39 палестинцев и 13 израильтян.
Ранее стало известно, что в ЦАХАЛе заявили, что пропустили цистерны с топливом в сектор Газа.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.