Мария Захарова подтвердила освобождение ХАМАСом россиянина из-за его паспорта

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Движение ХАМАС объявило об освобождении россиянина в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела.

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Подтверждение этого события поступило от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Российский дипломат уточнила, что освобождение произошло в рамках прямых договоренностей между российскими представителями и ХАМАС, вне списка обмена.

"Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", — передаёт слова Захаровой Sputnik.

Захарова подчеркнула, что российские дипломаты в ближайшее время посетят освобожденного. В контексте событий также отмечается, что Египет получил списки заложников от Израиля и ХАМАС, предусматривающие их освобождение 26 ноября. Израиль и радикальное движение освободят соответственно 39 палестинцев и 13 израильтян.

Ранее стало известно, что в ЦАХАЛе заявили, что пропустили цистерны с топливом в сектор Газа.