В Госдуме выявлено шесть случаев ковида

Шесть депутатов заразились коронавирусом в Госдуме, сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

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Тенденция неприятная — заболеваемость растёт, признал собеседник агентства.

"Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер — пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно", — добавил он.

Каждый понедельник, а также перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина, в Госдуме проверяют на коронавирус всех депутатов и работников аппарата. Таким образом две недели назад уже выявили шесть случаев COVID-19.