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В Госдуме опровергли введение масочного режима в России

1:07
Общество

Масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 и другими ОРВИ пока не планируется, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный "Ленте.ру".

В Госдуме опровергли введение масочного режима в России
Фото: "Петербургский дневник" by Роман Пименов

Речь идёт об ограничениях, вводимых централизовано, по всей стране, уточнил депутат. На местах этот вопрос будет решаться региональными властями.

"Там, где эпидемический порог превышен, действия достаточно отработанные", — заверил он.

При необходимости возможны и масочный режим, и ограничение массовых мероприятий.

"Масочный режим можно вводить в медицинских учреждениях, можно распространять его в общественном транспорте — все зависит от уровня заболеваемости", — пояснил народный избранник.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг перевод школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 увеличивается последние несколько недель и, как обещают в Роспотребнадзоре, достигнет максимума после Нового года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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