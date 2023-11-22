Fox News: Зеленский завил, что ВСУ трудно оставаться сильными

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News заявил, что США не оказывает поддержку Киеву в объёме, который ему нужен.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Журналист Бенджамин Холл прокомментировал состояние украинского лидера словами: "он вообще ничего не скрывал".

"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки американцев", — рассказал журналист.

Также Холл отметил, что Зеленский критически относится к мировой общественности, которая отвела внимание от Украины на конфликт Израиля и Палестины.