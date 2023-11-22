Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News заявил, что США не оказывает поддержку Киеву в объёме, который ему нужен.
Журналист Бенджамин Холл прокомментировал состояние украинского лидера словами: "он вообще ничего не скрывал".
"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки американцев", — рассказал журналист.
Также Холл отметил, что Зеленский критически относится к мировой общественности, которая отвела внимание от Украины на конфликт Израиля и Палестины.
"Когда украинская власть говорит о результатах на поле боя, то нужно больше достижений. Это нехороший сигнал. Это правда. Но оставаться сильными трудно для нас. Да, нам нужно больше успешных результатов на поле боя" — заявил президент Украины в интервью.
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