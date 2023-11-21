Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SchiffGold: в России смеются, наблюдая за попытками Запада блокировать её золото
В Татарстане бывшего лесничего осудят за вырубку деревьев на 8,6 млн рублей
Рада приняла законы для вступления в Евросоюз
Минобороны Армении не планирует поставлять ВСУ ракеты
Петрозаводчане находят странные извещения в почтовых ящиках
"В правительстве Шольца переполох": ФРГ замораживает бюджетные расходы
Девушка из Оренбурга вышла замуж за женатого иностранца
Юморист Дмитрий Хрусталев заменит Ивана Урганта в "Золотом граммофоне"
Мишель обманул надежды Киева на скорое вступление в ЕС

Владимир Путин: Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана

1:38
Политика

Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана, которые работают в РФ, поскольку они вносят большой вклад в развитие экономик обеих стран. Об этом сказал Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Владимир Путин: Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Как известно, в России проживает и трудится около миллиона, а возможно, даже немного больше, граждан Таджикистана. Их активное участие в различных отраслях экономики России оказывает значительное воздействие на её развитие. Важным аспектом также являются финансовые переводы таджикистанцев на родину, которые служат существенной поддержкой для экономики республики. Подчеркиваю: наше правительство нацелено на создание условий, гарантирующих трудящимся из Таджикистана в России достойные трудовые и социальные условия", — приводит слова президента РФ Владимира Путина ria. ru.

С начала прошлого года в столице Таджикистана Душанбе действует офис многофункционального миграционного центра Москвы. Этот центр помогает налаживать взаимодействие между работодателями и трудовыми мигрантами. Наряду с представителями Узбекистана и Киргизии, приезжие из Таджикистана составляют одну из самых крупных групп мигрантов в России.

В ходе переговоров президенты двух стран обсудят сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также уделят время вопросам безопасности (в частности, обстановке в Афганистане).

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Врач Газизова: из-за курения вейпов может быть инфаркт
ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня
Эскалация конфликта: Украинские дальнобойщики мстят за блокаду границы
Эксперт Лежава: “Стабильное положение рубля более чем очевидно”
Писториус пообещал Киеву военной помощи ещё на миллиард с лишним
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы"Семен Трескунов обосновался в Испании и сменил имя на Сэм
Заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла почти на 40%
Продюсер Яна Рудковская вступилась за сына, играющего Краба в ледовом шоу
Командир «Ахмата» Алаудинов: в ходе спецоперации наступил переломный момент
Президент ЮАР назвал геноцидом отказ Израиля поставлять гуманитарную помощь в Газу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников