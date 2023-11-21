Владимир Путин: Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана

1:38 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана, которые работают в РФ, поскольку они вносят большой вклад в развитие экономик обеих стран. Об этом сказал Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

"Как известно, в России проживает и трудится около миллиона, а возможно, даже немного больше, граждан Таджикистана. Их активное участие в различных отраслях экономики России оказывает значительное воздействие на её развитие. Важным аспектом также являются финансовые переводы таджикистанцев на родину, которые служат существенной поддержкой для экономики республики. Подчеркиваю: наше правительство нацелено на создание условий, гарантирующих трудящимся из Таджикистана в России достойные трудовые и социальные условия", — приводит слова президента РФ Владимира Путина ria. ru.

С начала прошлого года в столице Таджикистана Душанбе действует офис многофункционального миграционного центра Москвы. Этот центр помогает налаживать взаимодействие между работодателями и трудовыми мигрантами. Наряду с представителями Узбекистана и Киргизии, приезжие из Таджикистана составляют одну из самых крупных групп мигрантов в России.

В ходе переговоров президенты двух стран обсудят сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также уделят время вопросам безопасности (в частности, обстановке в Афганистане).