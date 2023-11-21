Figaro: санкции Запада не ослабили Россию, которая проявила серьёзную стойкость

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Запад санкционным давлением не смог ослабить Россию ни экономически, ни дипломатически, на на поле боя. Страна демонстрирует стойкость. Об этом пишут журналисты газеты Le Figaro.

Фото: REX/Shutterstock

"Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась", — говорится в публикации.

В статье также поясняется, что изоляция, на которую рассчитывали западные страны, не состоялась, потому что страны Глобального Юга поддержали Россию.

В материале сказано, что жители России проявили стойкость после оказанного на экономику санкционного давления, а ВС РФ смогли адаптировать свои силы "в соответствии с тактикой противника".