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Figaro: санкции Запада не ослабили Россию, которая проявила серьёзную стойкость

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Политика

Запад санкционным давлением не смог ослабить Россию ни экономически, ни дипломатически, на на поле боя. Страна демонстрирует стойкость. Об этом пишут журналисты газеты Le Figaro.

Figaro: санкции Запада не ослабили Россию, которая проявила серьёзную стойкость
Фото: REX/Shutterstock

"Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась", — говорится в публикации.

В статье также поясняется, что изоляция, на которую рассчитывали западные страны, не состоялась, потому что страны Глобального Юга поддержали Россию.

В материале сказано, что жители России проявили стойкость после оказанного на экономику санкционного давления, а ВС РФ смогли адаптировать свои силы "в соответствии с тактикой противника".

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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