Актрису Яну Троянову признали иноагентом

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Распоряжением Министерства юстиции РФ в реестр иностранных агентов включена артистка Яна Троянова.

Фото: Министерство юстиции РФ

"Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине", — сообщило ведомство на своём официальном сайте.

Помимо актрисы, в список иноагентов попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, а также интернет-издание "The Moscow Times" и организация "HideMy.name".