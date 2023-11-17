Распоряжением Министерства юстиции РФ в реестр иностранных агентов включена артистка Яна Троянова.
"Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине", — сообщило ведомство на своём официальном сайте.
Помимо актрисы, в список иноагентов попали журналисты Илья Бер и Марат Никандров, политолог Александр Морозов, правозащитник Григорий Свердлин, а также интернет-издание "The Moscow Times" и организация "HideMy.name".
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.