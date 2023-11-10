Эффективнее продвигать свою позицию в публичном поле посоветовал Израилю экс-президент США Дональд Трамп. Своё мнение он высказал в эфире канала Univision.
По убеждению Трампа, сейчас еврейское государство проигрывает по имиджу ХАМАС. Об этом говорит волна поддержки палестинцев, поднявшаяся по всему миру. Экс-президент заявил, что если бы продолжал руководить США, то через две недели уладил бы конфликт посредством переговоров с Ираном.
Миллиардер продолжает утверждать, что Израилю одновременно с ведением боевых действий стоит столь же интенсивно поработать над связями с общественностью, потому что в информационном поле пока побеждает другая сторона.
Также Трамп заверил, что в случае его победы на грядущих президентских выборах США поддержит Израиль на 100% в разгроме, ликвидации и полном уничтожении ХАМАС. Кроме того, экс-президент намерен инициировать прекращение со стороны США Ближневосточного агентства ООН.
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