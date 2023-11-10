Трамп посоветовал Израилю поработать над своим имиджем на фоне конфликта

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Эффективнее продвигать свою позицию в публичном поле посоветовал Израилю экс-президент США Дональд Трамп. Своё мнение он высказал в эфире канала Univision.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По убеждению Трампа, сейчас еврейское государство проигрывает по имиджу ХАМАС. Об этом говорит волна поддержки палестинцев, поднявшаяся по всему миру. Экс-президент заявил, что если бы продолжал руководить США, то через две недели уладил бы конфликт посредством переговоров с Ираном.

Миллиардер продолжает утверждать, что Израилю одновременно с ведением боевых действий стоит столь же интенсивно поработать над связями с общественностью, потому что в информационном поле пока побеждает другая сторона.

Также Трамп заверил, что в случае его победы на грядущих президентских выборах США поддержит Израиль на 100% в разгроме, ликвидации и полном уничтожении ХАМАС. Кроме того, экс-президент намерен инициировать прекращение со стороны США Ближневосточного агентства ООН.

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