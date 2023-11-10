"Прямая линия" с Владимиром Путиным, совмещённая в этом году с его большой пресс-конференцией, пройдёт 14 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уже определились с датой проведения "Прямой линии", но не назвал её.
Собеседники издания утверждают, что 14 декабря рассматривается в качестве основной даты.
Большая пресс-конференция и "Прямая линия" с Путиным проходят ежегодно в декабре и июне соответственно. Исключением стал 2020-й, когда их так же совместили, и 2022-й, когда они не проводились вовсе.
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