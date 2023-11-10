Названа дата "Прямой линии" с Путиным

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

"Прямая линия" с Владимиром Путиным, совмещённая в этом году с его большой пресс-конференцией, пройдёт 14 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Фото: Сайт президента России

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уже определились с датой проведения "Прямой линии", но не назвал её.

Собеседники издания утверждают, что 14 декабря рассматривается в качестве основной даты.

Большая пресс-конференция и "Прямая линия" с Путиным проходят ежегодно в декабре и июне соответственно. Исключением стал 2020-й, когда их так же совместили, и 2022-й, когда они не проводились вовсе.