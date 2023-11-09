Fox News: Зеленский утратит поддержку Запада из-за отказа проводить выборы

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отменить выборы в 2024-м году может привести к потере Украиной всех союзников на Западе. Об этом сообщают журналисты Fox News.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Напомним, что на текущей неделе президент Украины сделал заявление, что время для выборов главы республики ещё не настало.

"Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", — говорится в материале Fox News.

Заявления Зеленского прозвучали на фоне разногласий между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Ранее мы сообщали о том, что в России оценили намёки Зеленского на прорыв ВСУ в Херсонской области.

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