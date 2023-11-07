Министр обороны Шойгу: Россия отвергает диктат западных стран во главе с США

Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран. Такое заявление сделал российский министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит "Интерфакс".
Известно, что 7 ноября Шойгу провел встречу в Москве с главнокомандующим армией республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. Во время диалога глава Минобороны подчеркнул, что РФ в союзе с Никарагуа и другими странами-союзниками готовы противостоять политике Запада.
Также российский министр положительно отозвался о работе с Никарагуа на международном уровне: страны придерживаются одинаковых позиций по главным вопросам мировой безопасности.
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