Министр обороны Шойгу: Россия отвергает диктат западных стран во главе с США

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США и других западных стран. Такое заявление сделал российский министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит "Интерфакс".

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

Известно, что 7 ноября Шойгу провел встречу в Москве с главнокомандующим армией республики Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо. Во время диалога глава Минобороны подчеркнул, что РФ в союзе с Никарагуа и другими странами-союзниками готовы противостоять политике Запада.

Также российский министр положительно отозвался о работе с Никарагуа на международном уровне: страны придерживаются одинаковых позиций по главным вопросам мировой безопасности.

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