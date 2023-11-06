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Посол Палестины в РФ: США не делает шагов для решения конфликта на Ближнем Востоке

Политика

Посол Палестины в РФ, Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что во время встречи Энтони Блинкен в Рамалле, Махмуд Аббас заявил, что Палестина нуждается в остановке боевых действий. Слова посла из Газы приводит ТАСС.

Посол Палестины в РФ: США не делает шагов для решения конфликта на Ближнем Востоке
Фото: Московская городская Дума

"Пока до сих пор Израиль отказывается от всего, нападает на сектор Газа. США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают", — передает Нафаль слова палестинского лидера.

Нафаль подчеркнул, что Аббас уже выступал с требованием о прекращении огня и освобождении заложников. Также он отметил, что Израиль ведет войну, жертвами которой становятся мирное население.

Известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Рамаллу — там находится штаб-квартира палестинского лидера. Информационное агентство WAFA сообщило, что Аббас во время встречи сделал заявление о том, что Палестина готова вернуться к управлению сектором Газа в рамках окончательного и всеобъемлющего политического решения конфликта в этом регионе.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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