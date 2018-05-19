Ходорковский усомнился в необходимости "Северного потока-2"

Михаил Ходорковский — экс-владелец нефтяной компании "ЮКОС" и основатель общественного движения "Открытая Россия" побывал в Берлине, где встретился с журналистами издания Deutsche Welle.

Фото: Fotodom.ru

Среди прочего был затронут вопрос строительства "Северного потока-2" — магистрального газопровода из России в Германию, который будет пролегать через Балтийское море и чья протяженность составит более 1200 километров.

Ходорковский высказал сомнения в экономической целесообразности проекта. По его мнению, в то время как Европа планирует "диверсифицировать энергетические потоки", ресурсы, которые сумеет предоставить "Северный поток-2", окажутся "избыточными". Тем не менее, Ходорковский видит проект коммерческим, а значит, вопросы целесообразности его претворения в жизнь можно оставить предпринимателям.

Напомним, что накануне в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Среди обсуждаемых тем было и строительство трубопровода "Северный поток-2".

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