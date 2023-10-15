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Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью

1:15
Политика

Президент РФ Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Об этом он заявил в ходе интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось полностью
Фото: wikimedia.org

Данное заявление было дано в ответ на вопрос журналиста о ситуации в зоне СВО и упоминаниях из Киева о затруднениях в проведении контрнаступления.

"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью", — ответил на это Путин.

Путин уточнил, что тем не менее украинская сторона готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках боевых действий. Он подчеркнул, что это факт известен, и Россия также реагирует на подобные действия соответствующим образом.

Путин назвал текущее положение вдоль всей линии соприкосновения "активной обороной", отметив, что ВС РФ улучшают свои позиции на большом пространстве.

"И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул он, отметив, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направлений.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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