Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО призвал релокантов после возвращения поработать на благо России

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил российским релокантам вернуться в Россию "тихо" и сразу начать работать в интересах родины и в поддержку СВО.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

Он поддержал общий подход, что граждане России имеют право на возвращение.

"Я бы только предложил им вернуться по-тихому, работать, главное, начинать сразу, надо помогать стране, помогать в достижении победы в специальной военной операции", — сказал Трутнев журналистам после выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые покинули РФ и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ", не ждут в России.

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