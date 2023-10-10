Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ уничтожили инструкторов из Великобритании и НАТО, которые сотрудничали с украинской армией в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.
Полковник отметил, что Москва постоянно следит за событиями на Украине с использованием системы наблюдения и имеет доступ к информации о всём, что происходит в соседней стране. Это позволяет Москве обнаружить любую цель и нанести по ней удар.
"В недавнем случае это касалось британских и натовских инструкторов, находившихся в 30 милях (примерно 48 километрах) от фронта. Сотни солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были атакованы артиллерийским ударом", — отметил Макгрегор.
По его словам, невозможно пересечь границу Украины и остаться незамеченным российской разведкой. У Киева нет способности выключить или обойти эту сложную и многоуровневую систему наблюдения.
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