В США рассказали, что Россия уничтожила британских инструкторов ВСУ в зоне СВО

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Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ уничтожили инструкторов из Великобритании и НАТО, которые сотрудничали с украинской армией в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Полковник отметил, что Москва постоянно следит за событиями на Украине с использованием системы наблюдения и имеет доступ к информации о всём, что происходит в соседней стране. Это позволяет Москве обнаружить любую цель и нанести по ней удар.

"В недавнем случае это касалось британских и натовских инструкторов, находившихся в 30 милях (примерно 48 километрах) от фронта. Сотни солдат ВСУ вместе с западными инструкторами были атакованы артиллерийским ударом", — отметил Макгрегор.

По его словам, невозможно пересечь границу Украины и остаться незамеченным российской разведкой. У Киева нет способности выключить или обойти эту сложную и многоуровневую систему наблюдения.