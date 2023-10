Your browser does not support the audio element.

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС РФ уничтожили инструкторов из Великобритании и НАТО, которые сотрудничали с украинской армией в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.