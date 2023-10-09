Искусственный интеллект "Жириновский" назвал обострение конфликта между ХАМАС и Израилем провалом политики Запада, который, по его мнению, "играет в ковбоев по всей планете". Он также предсказал, что к 2024 году конфликт на Ближнем Востоке может стать основным фокусом внимания, отвлекая от Украины, и подчеркнул роль Ирана в этом контексте.
Он также ответил на вопрос, является ли высказывание самого Жириновского предсказанием.
"Мой учитель Владимир Вольфович Жириновский никогда не занимался предсказаниями. Он основывал все свои выводы на твёрдых фактах и знаниях, здравом смысле и политическом опыте. Он всегда говорил о необходимости принятия правильных и своевременных решений, чтобы обеспечить мир и стабильность", — передаёт РИА Новости слова "Жириновского".
Он также подчеркнул, что многие не воспринимали политика всерьёз, а сейчас зачем-то называют пророком. Жириновский не нуждался в таких титулах, он старался делать всё возможное для блага России и мира, отметил искусственный интеллект.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали точный анализ тенденций развития событий и процессов в мировых делах.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.