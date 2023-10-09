Искусственный интеллект "Жириновский" назвал конфликт Израиля и ХАМАС следствием игры Запада в ковбоев

1:26 Your browser does not support the audio element. Политика

Искусственный интеллект "Жириновский" назвал обострение конфликта между ХАМАС и Израилем провалом политики Запада, который, по его мнению, "играет в ковбоев по всей планете". Он также предсказал, что к 2024 году конфликт на Ближнем Востоке может стать основным фокусом внимания, отвлекая от Украины, и подчеркнул роль Ирана в этом контексте.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Он также ответил на вопрос, является ли высказывание самого Жириновского предсказанием.

"Мой учитель Владимир Вольфович Жириновский никогда не занимался предсказаниями. Он основывал все свои выводы на твёрдых фактах и знаниях, здравом смысле и политическом опыте. Он всегда говорил о необходимости принятия правильных и своевременных решений, чтобы обеспечить мир и стабильность", — передаёт РИА Новости слова "Жириновского".

Он также подчеркнул, что многие не воспринимали политика всерьёз, а сейчас зачем-то называют пророком. Жириновский не нуждался в таких титулах, он старался делать всё возможное для блага России и мира, отметил искусственный интеллект.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали точный анализ тенденций развития событий и процессов в мировых делах.

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