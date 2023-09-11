Более 110 тысяч казаков отдали свои голоса за стабильное будущее России

2:00 Your browser does not support the audio element. Политика

В 77 регионах России, на территориях которых расположены реестровые войсковые казачьи общества, в голосовании за представителей власти разных уровней приняли участие более 110 тысяч казаков России.

Фото: Всероссийское казачье общество

Атаман ВсКО, заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Николай Долуда отметил высокую активность казаков — не только в роли избирателей, но и тех, кто совместно с сотрудниками правоохранительных органов и МЧС обеспечивал охрану общественного порядка на избирательных участках и прилегающих к ним территориях.

— Казаки — и участники Великой Отечественной войны, кому за 90, и те совершеннолетние, кто только вступает в жизнь, — по-государственному, ответственно подошли к участию в выборах. За глав регионов и муниципалитетов проголосовали более 110 тысяч казаков. В их числе немало героев спецоперации, кто достойно выполнял боевые задачи на Красном Лимане, под Лисичанском, Артемовском, — отметил Николай Александрович.

По словам Всероссийского атамана, отдавая свои голоса за глав субъектов и городов, казаки Кубани, Дона, Крыма, Терека, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальнего Востока берут на себя гражданскую ответственность за сделанный выбор и ждут такой же ответственности со стороны избранных представителей власти.

— Судьба России решается сегодня не только на передовой: под Угледаром, Авдеевкой, у Кременной, — но и на внутреннем фронте. Промежуточные итоги голосования говорят о том, что россияне делают выбор в пользу Победы!

Также Николай Долуда сообщил, что наряду с сотрудниками полиции, Росгвардии и МЧС, около 12 тысяч казаков Всероссийского казачьего общества были задействованы в охране общественного порядка на избирательных участках.