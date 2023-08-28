Песков: у Путина на осень запланировано несколько международных поездок

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин осенью 2023 года совершит несколько зарубежных поездок, следует из заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, пресс-служба Кремля позже сообщит о конкретных сроках проведения международных встреч.

"Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о скорой встрече Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что президенты обсудят перспективы продолжения зерновой сделки. Точная дата встречи пока не уточняется.