Президент РФ Владимир Путин осенью 2023 года совершит несколько зарубежных поездок, следует из заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
По его словам, пресс-служба Кремля позже сообщит о конкретных сроках проведения международных встреч.
"Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее официальный представитель Кремля заявил о скорой встрече Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что президенты обсудят перспективы продолжения зерновой сделки. Точная дата встречи пока не уточняется.
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