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Песков: у Путина на осень запланировано несколько международных поездок

0:46
Политика

Президент РФ Владимир Путин осенью 2023 года совершит несколько зарубежных поездок, следует из заявления его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Песков: у Путина на осень запланировано несколько международных поездок
Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, пресс-служба Кремля позже сообщит о конкретных сроках проведения международных встреч.

"Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о скорой встрече Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагается, что президенты обсудят перспективы продолжения зерновой сделки. Точная дата встречи пока не уточняется.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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