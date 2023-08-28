В скором времени состоится встреча руководителя РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, следует из заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По его словам, пресс-служба Кремля обязательно своевременно проинформирует о дате мероприятия. Как пояснил пресс-секретарь Путина, определённые договорённости с Анкарой уже имеются.
"Встреча состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим", — подчеркнул Песков на брифинге.
Ранее источник РИА Новости заявил, что на переговоры Путина и Эрдогана возлагаются большие надежды, поскольку именно от этой встречи будет зависеть будущее зерновой сделки.
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