Песков анонсировал скорую встречу главы РФ Путина с лидером Турции Эрдоганом

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В скором времени состоится встреча руководителя РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, следует из заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, пресс-служба Кремля обязательно своевременно проинформирует о дате мероприятия. Как пояснил пресс-секретарь Путина, определённые договорённости с Анкарой уже имеются.

"Встреча состоится скоро, мы своевременно об этом сообщим", — подчеркнул Песков на брифинге.

Ранее источник РИА Новости заявил, что на переговоры Путина и Эрдогана возлагаются большие надежды, поскольку именно от этой встречи будет зависеть будущее зерновой сделки.