Источник: возможные переговоры Путина и Эрдогана прояснят будущее зерновой сделки

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На предполагаемые переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом возлагаются "большие надежды", заявил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, от встречи двух глав государств будет зависеть будущее продовольственной сделки.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Как подчеркнул источник, все ждут, что переговоры пройдут конструктивно и политикам удастся договориться.

"Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. — Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. — Прим. ред.) ведут работу в этом направлении", — рассказал источник РИА Новости, участвующий в переговорах.

Координировать процесс будут представители ООН, подчеркнул собеседник.

Встреча Путина с Эрдоганом запланирована на начало сентября, до саммита G20.