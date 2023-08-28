На предполагаемые переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом возлагаются "большие надежды", заявил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, от встречи двух глав государств будет зависеть будущее продовольственной сделки.
Как подчеркнул источник, все ждут, что переговоры пройдут конструктивно и политикам удастся договориться.
"Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. — Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. — Прим. ред.) ведут работу в этом направлении", — рассказал источник РИА Новости, участвующий в переговорах.
Координировать процесс будут представители ООН, подчеркнул собеседник.
Встреча Путина с Эрдоганом запланирована на начало сентября, до саммита G20.
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