На предполагаемые переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом возлагаются "большие надежды", заявил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, от встречи двух глав государств будет зависеть будущее продовольственной сделки.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.