Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в переговорах в Джидде, передадут информацию о встрече

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Россия планирует, что страны БРИКС, которые принимали участие в мирных переговорах по вопросам Украины в Джидде, проинформируют Москву о ходе и тогах встречи, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РБК

Также она объяснила, что встреча "не имеет ни малейшей добавленной стоимости" без участия России, как одного из участников военного конфликта.

Мария Захарова пояснила, что стабилизация отношений возможна только в случае прекращения боевых действий и террористических действий со стороны Украины. Она отметила, что накачка Киева вооружением со стороны Запада, также отдаляет разрешение конфликта.

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