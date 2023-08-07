Россия планирует, что страны БРИКС, которые принимали участие в мирных переговорах по вопросам Украины в Джидде, проинформируют Москву о ходе и тогах встречи, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также она объяснила, что встреча "не имеет ни малейшей добавленной стоимости" без участия России, как одного из участников военного конфликта.
Мария Захарова пояснила, что стабилизация отношений возможна только в случае прекращения боевых действий и террористических действий со стороны Украины. Она отметила, что накачка Киева вооружением со стороны Запада, также отдаляет разрешение конфликта.
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