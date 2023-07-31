Начальник штаба алжирской Национальной народной армии (ННА) Саид Шангриха нанесёт официальный визит в Россию.
Как сообщает алжирское радио, он прибывает по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Этот визит, являющийся частью мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между ННА и Вооружёнными Силами России, будет способствовать обсуждению вопросов, представляющих взаимный интерес, как заявили в Министерстве национальной обороны североафриканской страны.
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Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.